Galliani: "La prima Coppa dei Campioni vinta non si scorda mai"

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha raccontato a Tiki Taka l'emozione più bella vissuta al Milan: "È come l’amore, il primo non si scorda mai. E la prima Coppa dei Campioni vinta non si scorda mai. Milan-Steaua Bucarest a Barcellona con tutto lo stadio rossonero perché i tifosi rumeni non potevano uscire dalla Romania. Mi ricordo la gente impazzita. Mentre andavamo allo stadio c’erano migliaia di tifosi in strada e Sacchi disse ‘Se non vinciamo chi glielo dice a tutta questa gente?’".