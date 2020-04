Galliani rivela: "Ho due rimpianti: Del Piero e CR7. Totti? Non ha mai voluto lasciare la Roma"

Ai microfoni di Sky, Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha rivelato alcuni retroscena di mercato: "Colpi mancati? Non molti anni fa, c'era un giocatore che doveva arrivare ma poi non è arrivato, cioè Carlitos Tevez. Un altro giocatore che avevo già preso cinque anni prima del suo arrivo al Milan era stato Roberto Baggio. Totti e Del Piero? Del Piero avevo provato a prenderlo prima che Alex andasse alla Juve. Ci sono due giocatori che rimpiango tantissimo: Del Piero ce lo offrirono a 5 miliardi dal Padova, ma non eravamo convinti, era una cifra importante per un ragazzo giovanissimo. L'altro è Cristiano Ronaldo: anche in questo caso, lo Sporting ci chiese una cifra molto alta, circa 16-17 miliardi, per un giocatore che aveva solo 16 anni. Totti, invece, lo abbiamo corteggiato a lungo, ma non è mai voluto andare via dalla Roma".