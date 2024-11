Galliani: "Se ho mai fatto arrabbiare Berlusconi? Forse quando ritirai la squadra a Marsiglia. Ma non me lo disse mai"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, ex ad del Milan ora al Monza, ha parlato così di Silvio Berlusconi: "Se Berlusconi era milanista o interista? Milanista! Durante quella cena (il primo incontro tra di loro il 1° novembre 1979, ndr) mi elencava le formazioni del Milan degli Anni Sessanta, parlammo del Gre-No-Li.

Nel 1981, in occasione del Mundialito per Club disputato a Milano, fu lui a pagare l'ingaggio a Johan Cruijff per farlo giocare con i rossoneri. Nonostante non fosse ancora il proprietario. Quel Milan era di Felice Colombo che era stato con me nel CdA del Monza nel 1975. Con il figlio Nicola era il proprietario del Monza quando il 28 settembre 2018 Berlusconi lo comprò. Tutto torna».

Se ho mai fatto arrabbiare il Cavaliere? Forse quando ritirai la squadra a Marsiglia. Ma non me lo disse mai".