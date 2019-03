Gandini: "Gattuso sta facendo meglio di quanto mi aspettassi. Caso Icardi? Tutto troppo mediatico"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha commentato così il momento di Milan e Inter in vista del derby di domenica ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24: "Da dirigente, non ho mai vissuto una vicenda come quella di Icardi. Abbiamo avuto qualche personaggio particolare al Milan, ma in questo caso è diventato tutto troppo mediatico. Avrei cercato di tenere le cose tra le mura dello spogliatoio. Il momento del Milan? E' diventato una squadra più essenziale rispetto a inizio stagione. Piatek sorprende per la facilità con cui si inserisce e segna. Gattuso sta facendo meglio di quanto mi aspettassi".