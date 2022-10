Gandini: "MilanLab fu un progetto all'epoca innovativo che ha permesso grandi risultati"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amministratore della Lega Basket Umberto Gandini ed ex dirigente del Milan, presente al convegno organizzato a Milano da Infront Sport per discutere del futuro e dei prossimi cambiamenti nel panorama sportivo, ha ricordato come il club rossonero è sempre stato al passo con i tempi. "Milan Lab è stato un progetto all'epoca innovativo, siamo stati dei precursori da questo punto di vista. Con diversi calcoli eravamo in grado di capire la condizione del calciatore ed il rischio di infortunio a cui poteva andare incontro. Tutto ciò ha permesso di conseguire grandi risultati". Lo riporta TMW.