Gandini: "Rinnovare San Siro non basterebbe, costruire un nuovo stadio vicino al Meazza sarebbe la soluzione migliore"

Attraverso Twitter, Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha detto la sua sulla questione stadio: "Premesso che San Siro è un tempio del calcio mondiale, costruirne uno nuovo limitrofo sarebbe la soluzione migliore. Non serve uno stadio di proprietà, ma uno stadio contemporaneo e al passo con le nuove esigenze dello spettatore e delle società.Rinnovare San Siro non basterebbe. Peraltro costruire il nuovo vicino al vecchio per poi demolirlo era anche il pensiero di Adriano Galliani, lavorando sull’area del Trotto".

