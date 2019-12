Gattuso, la Fiorentina fa sul serio: presi i contatti per il dopo Montella

Da Giugno senza una panchina, Gennaro Gattuso è tra i nomi di lusso per quanto riguarda gli allenatori senza incarico. L'ex tecnico rossonero, infatti, nei due anni al Milan ha portato la squadra a buoni risultati sportivi e non. Se il Napoli di De Laurentiis, considerate le difficoltà di Ancelotti, ci ha già fatto più di un pensierino, la Fiorentina di Commisso non è da meno in quanto avrebbe pensato proprio al calabrese per sostituire il poco convincente Montella. La Fiorentina reduce da quattro sconfitte consecutive, l'ultima di questa con il Torino questo pomeriggio, starebbe meditando ad un cambio di guida tecnica, se non immediato di sicuro a Giugno. In questo senso, quindi, il primo nome sulla lista di Commisso è proprio quello del conterraneo Gattuso. L'italo.americano, quindi, potrebbe formare un asse tutto calabro per il rilancio di una Fiorentina in grande crisi.