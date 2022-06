Gattuso si presenta al Valencia: "L'obiettivo è giocare un calcio bello e aggressivo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso, da oggi ufficialmente nuovo allenatore del Valencia, ha rilasciato la sua prima intervista al sito ufficiale del club spagnolo: "Sono molto molto felice di stare qui e tanto orgoglioso di essere l'allenatore del Valencia, una grande squadra e un club storico. Quando parlai per la prima volta con la dirigenza ricordo che fu un giorno importante per me e il mio staff. Per noi è un gran piacere e un onore, non vediamo l'ora di cominciare".

Quali obiettivi per questa sua tappa?

"Non abbiamo un obiettivo principale, l'obiettivo è giocare un bel calcio, aggressivo, e che tutta la tifoseria sia orgogliosa di noi".

Il Mestalla è uno stadio complicato per gli avversari: che ricordi ha?

"Io non ci ho mai giocato, ma so che giocare qui non è facile. E' uno stadio che mette pressione all'avversario, mi piace dire sempre che abbiamo rispetto per tutti ma paura di nessuno. Mi piace questa mentalità".

Ha già avuto un primo contatto con la tifoseria.

"Ho molta voglia di stare con loro. Non sono uno a cui piace la tecnologia, però sono in un club che ha fatto passi importanti da questo punti di vita. Spero che il club mi aiuti ad avvicinare i tifosi, questa è la cosa più importante. Suderemo la maglia e lavoreremo con intensità, facendo sacrifici".