Gazzetta - Galliani sul Milan: "Serve un stadio più moderno. Pioli? E' un buonissimo allenatore"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole dell'ex ad rososnero Adriano Galliani, il quale ha parlato sia del nuovo stadio che del cambio sulla panchina del Milan: "Non ci sono dubbi, ormai serve uno stadio più moderno, e a quello che c’è non si può mettere mano. E’ stato fatto in tre epoche diverse, non è modificabile, ne serve per forza uno nuovo. Giampaolo? Lo volevo nel 2016 perché è un maestro di calcio. Pioli è un buonissimo allenatore ma lascio questi problemi agli amici Boban e Maldini".