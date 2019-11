Gazzetta - Ibra all'Hammarby solo come socio: il Milan continua a sperare

Questa mattina, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato su Instagram un video con la maglia dell’Hammarby con scritto il suo nome: come spiega gazzetta.it, non sarà questa la squadra del futuro dell'attaccante, ma Ibra potrebbe diventare un socio del club svedese (ipotesi che deve ancora trovare piene conferme) o partare avanti insieme delle iniziative commerciali. Il proprietario dell’Hammarby è lo stesso dei Los Angele Galaxy. Il Milan può continuare quindi a sperare di riportare Ibrahimovic in rossonero.