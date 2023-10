Genoa, Gilardino e gli anni al Milan: "Ho giocato con tanti campioni, mi hanno insegnato tanto"

In merito alla sua esperienza al Milan da calciatore, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro i rossoneri: "Ho avuto al fortuna di trascorrere quei tre anni e di trascorrerli con dei campioni. All'interno della squadra la maggior parte dei giocatori erano campioni, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche a livello umano. Mi hanno insegnato tanto. Mi ha insegnato l’esperienza di maturare, valutare tante situazioni e vincere anche tanto” riporta tuttomercatoweb.com.