Giroud: "Maignan, Theo, Leao sono molto più maturi di quando ero arrivato e possono guidare il Milan a un altro scudetto"

Oggi alle 08:20 Gli ex

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud, che attualmente veste la maglia del Los Angeles FC, ha confermato di essere ancora molto legato al Milan: "Se si può vincere senza esperienza? Certo, perché c’è tantissima qualità. E l’esperienza non manca: Maignan, Theo, Leao giocano da anni ad altissimo livello. Sono molto più maturi di quando ero arrivato e possono guidare la squadra a un altro scudetto. E il derby dà la spinta...

Se ho visto la partita? Come avrei potuto perderla? Ho fatto una videochiamata ai ragazzi nello spogliatoio, abbiamo festeggiato insieme. Ho sentito il mio amico Armando Sciacca, il fisioterapista, e gli ho detto: 'Sono pronto a parlare coi ragazzi, facciamolo'. È stato bellissimo. Al Los Angeles sono felice, ho trovato una bella struttura, in Mls senti di essere parte di un movimento in crescita. Ma il calcio italiano, il Milan, l’atmosfera unica di San Siro, il calore dei tifosi, Milanello e tutta la gente che ci lavora… Impossibile dimenticare. Ho lasciato una famiglia".