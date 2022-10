Gonzalo Higuain saluta il calcio: i suoi numeri in maglia Milan

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain ha annunciato nel pomeriggio di lunedì il suo addio al calcio che arriverà al termine di questa stagione che l'argentino sta completano in America, in MLS, tra le fila dell'Inter Miami. Nella sua lunga e vincente carriera, Higuain è passato anche da Milanello per sei mesi non indimenticabili. Il Pipita ha vestito la maglia rossonera per 22 volte e ha segnato 8 reti con 3 assist.