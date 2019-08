Graziani: "Kalinic potrebbe essere un ottimo acquisto per la Roma"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Ciccio Graziani ha parlato così del possibile ritorno in Italia di Kalinic, alla Roma: ""Mi è sempre piaciuto. E in ogni caso è difficile trovare spazio all'Atletico quando hai davanti Griezmann e Diego Costa. In alternativa a Dzeko o in coppia con lui Kalinic potrebbe essere un ottimo acquisto. Se mi chiedessero un parere, direi: prendetelo immediatamente".