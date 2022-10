Higuain annuncia il ritiro: "È il giorno di dire addio al calcio. Sono stato privilegiato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex Juventus e Napoli, Gonzalo Higuain, dirà basta al termine della stagione. Il calciatore finirà l'anno con l'Inter Miami e poi si ritirerà, come confermato da lui stesso in conferenza stampa. "Ho processato, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione. è il giorno di dir addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto, sono un privilegiato per averlo visto nei momenti buoni e meno buoni. tutto ha cominciato quando ero piccolo, nel mio barrio, nell'Atletico Palermo. Ho passato un'infanzia meravigliosa".