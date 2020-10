Higuain: "In Europa avevo perso la gioia"

"In Europa avevo perso la gioia di giocare". Intervistato dalla CBS, Gonzalo Higuain spiega i motivi che lo hanno spinto a salutare la Juve e il calcio europeo, per trasferirsi all'Inter Miami in MLS: "Volevo ritrovarla, come quando ero ragazzino. Volevo stare lontano dalla pressione del calcio d'élite, anche a livello mediatico. In Europa devi dimostrare qualcosa ogni partita, e io credo di averlo fatto per tutta la mia carriera. Non hai tempo a sufficienza per divertirti, e non penso di dover dimostrare più nulla".