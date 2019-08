Ibra rivela: "Gioco bene quando sono arrabbiato, è così che mi sento vivo"

Intervistato dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan ora ai Los Angeles Galaxy, ha rivelato: "Gioco bene quando sono arrabbiato. E' solo allora che riesco ad ottenere il meglio da me stesso. È così che mi sento vivo. Ci sono atleti che si lasciano corrodere dalla rabbia. Non Zlatan. Ho bisogno di provare rabbia per sentirmi vivo. Quando mi rilasso, quando gioco senza rabbia? Il mio gioco diventa sciatto, a volte ho paura addirittura di cedere alla violenza. Quando provo rabbia sono estremamente vigile, sono consapevole delle minime cose che mi circondano. Ma se pensi che la rabbia possa spingermi a far del male deliberatamente a qualcuno? Questo mai. Non fa parte del mio Dna".