Ielpo: "Giusto che Gattuso non fornisca alibi ai propri giocatori. Il vero Higuain ieri avrebbe fatto almeno due gol..."

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo ha commentato così a Radio Sportiva l'eliminazione del Milan dall'Europa League: "L'allenatore è giusto che non fornisca alibi ai propri giocatori, perché comunque ad Atene si poteva fare risultato. Se Higuain avesse tenuto fede alla sua fama, avrebbe fatto almeno 2 gol ieri sera... Rigore? Non si può sempre nascondere l'evidenza delle cose. Quello di ieri è un rigore inventato e non si può sorvolare su una cosa così, anche perché questo girone è stato deciso per la differenza di un gol".