Ielpo: "Milan, l'obiettivo è il quarto posto. Sul mercato..."

Il Milan va avanti con la sua campagna acquisti e nelle prossime ore attende gli ultimi due colpi, Leao e Duarte. "Per il momento lo definirei un mercato esplorativo o di scommesse ma non rischiose visto che conosco Maldini e Boban e so che le loro idee di calcio sono giuste", dice a TMW Mario Ielpo ex portiere rossonero. "Alcuni giovani non li conosciamo benissimo e non è possibile dare un giudizio. Duarte? Non è detto che debba per forza essere subito la prima scelta, c'è anche Musacchio. Vedremo: ripeto, se li hanno presi sono stati valutati fino in fondo. Obiettivo stagionale? Lo hanno detto i dirigenti, il quarto posto. Per arrivarci i rossoneri dovranno far bene ma probabilmente servirà anche che qualche squadra 'buchi' durante il percorso".