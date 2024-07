Ieri il compleanno di Martin Laursen: il messaggio del Milan

Ieri il Milan ha festeggiato il compleanno di Martin Laursen, centrale difensivo danese che ha giocato in rossonero tre stagioni, collezionando 82 presenze e togliendosi anche lo sfizio di 2 gol. Con il Diavolo ha vinto una Champions League, una Coppa Italia e uno Scudetto. Il Milan sul proprio account X ha scritto per il suo compleanno: "Ha lanciato la tradizione del numero 24-giocatore danese. Si chiama Martin Laurse ed è il suo compleanno". Il riferimento è ovviamente a Simon Kjaer che nelle ultime stagioni ha indossato proprio questo numero di maglia.

He kicked off the no.24 Danish-Rossonero tradition. His name is Martin Laursen and it's his birthday! #SempreMilan pic.twitter.com/wOifohYwR9