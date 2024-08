Il futuro di Kjaer in Spagna? Real Sociedad alla finestra per l'ex rossonero

Il futuro dell'ex difensore rossonero, Simon Kjaer potrebbe presto essere in Spagna alla Real Sociedad. Infatti, come riporta Tuttomercatoweb.com, il club spagnolo sarebbe alla ricerca di un difensore in questo calciomercato estivo e il profilo sarebbe quello di un giocatore esperto, magari svincolato. Gli occhi, si legge, sono puntati sul tedesco Mats Hummels, sul danese Simon Kjaer e sul camerunese Joel Matip. Piacerebbe anche Hermoso. Vedremo quindi se l'ex difensore del Milan ripartirà dalla Spagna. Potrebbe essere un'ottima occasione per Kjaer e il continuo della sua carriera dopo anni passati al Milan.

I numeri di Kjaer in rossonero

Dopo quattro anni e mezzo, 120 presenze, 1 gol ed uno scudetto vinto.