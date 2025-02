Il Monza esonera Bocchetti e richiama Nesta in panchina

Tutto come da previsioni: il Monza esonera Bocchetti e richiama in panchina Alessandro Nesta, con cui l'esperienza professionale si era momentaneamente interrotta agli inizi del mese di dicembre. Questo il comunicato ufficiale diramato in questi minuti dal club brianzolo: "AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!".

Sono sette le partite per Bocchetti sulla panchina del Monza e sono quasi tutte sconfitte. Una sola vittoria, il guizzo forse d'orgoglio del suo gruppo nel prendersi la rivincita sul grande ex Palladino e sulla sua Fiorentina, incontrata peraltro in un momento di grandi difficoltà di rendimento e risultati. Per il resto tutte sconfitte, quattro di misura, due per due lunghezze (3-1 a Bologna e 2-0 a Genova), l'ultima, con quattro gol di scarto e cinque incassati sul campo della Lazio, è costata la panchina a Bocchetti. Così il Monza ha comunicato l'esonero: "AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale".

I NUMERI DI BOCCHETTI SULLA PANCHINA DEL MONZA

7 partite

3 punti

0,43 punti a partita

1 vittoria

6 sconfitte

6 gol segnati

16 gol subiti