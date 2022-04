Il Newcastle è pronto a fare follie per l'ex Milan Paquetà. Ma il brasiliano rimanda la decisione

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lucas Paquetà ha stregato il nuovo Newcastle. Come riporta l'Evening Chronicle, il fantasista ex Milan sarebbe finito nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione. Oggi in forza all'Olympique Lione, il brasiliano in questo 2021-22 ha realizzato finora 10 gol e 7 assist in 41 presenze.

Numeri importanti che hanno attirato l'attenzione delle big europee, Newcastle in primis. Ma nessuna decisione - riporta il tabloid - è stata ancora presa dal giocatore, che avrebbe chiesto al suo entourage di rimandare le sirene di mercato a fine campionato. La base d'asta, intanto, sembra assestarsi intorno ai 40 milioni di euro.