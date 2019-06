Incocciati: "Scambio Gigio-Areola? Il Milan ci perderebbe"

Tante manovre da parte del Milan in vista della prossima stagione ma all'orizzonte c'è soprattutto una cessione pesante, quella di Gigio Donnarumma. Il portiere potrebbe finire al PSG per trenta milioni più Areola (in realtà i rossoneri vorrebbero una cifra più elevata). "Ci sarebbero grandi benefici per il bilancio, sarebbe una bella plusvalenza anche se dal punto di vista tecnico lo scambio è tutto a favore del PSG", dice a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Incocciati, ex attaccante rossonero. "Areola l'ho seguito spesso, è un ottimo portiere anche se a volte è andato incontro ad errori che gli hanno fatto perdere per un po' il posto da titolare. E' chiaro che facendo uno stretto raffronto tra i due portieri, il Milan ci perde".

In generale che idea si è fatto sul Milan che sta nascendo?

"C'è ancora una densa foschia che non fa intravedere le mosse. E' chiaro che stiamo parlando del Milan e c'è dunque l'esigenza di dare al tecnico e ai tifosi, giocatori all'altezza della situazione. Il fair play finanziario ha messo le manette al Milan: vedremo cosa succederà con Giampaolo, c'è tanto lavoro da fare e ci sono tante aspettative perchè da troppo tempo il Milan fa la comparsa".

Tra gli altri Torreira le piacerebbe come rinforzo per il centrocampo anche se è costoso?

"Può alzare il livello del reparto però siamo alle solite, il problema è la possibilità di spendere tutti quei soldi. Credo che comunque Maldini farà di tutto per dimostrare il suo valore e le sue capacità nel suo nuovo ruolo".

In chiusura Cutrone: che farebbe con l'attaccante, lo confermerebbe o no?

"E' un calciatore che vede la porta, ha volontà. Essendo giovane ha bisogno di giocare e se non ha spazio è giusto che vada in giro a giocare".

Non lo cederebbe a titolo definitivo però?

"No. A meno che non sia una necessità".