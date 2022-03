Italia, Balotelli: "Mancini? Non l'ho sentito ma sono felice che rimanga"

Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di Sky, dove ha potuto dire la sua sulla mancata convocazione allo sparggio Mondiale perso contro la Macedonia del Nord. L'ex attaccante del Milan si è espresso così: "Non è questione della convocazione di adesso. Il Mondiale era a dicembre, la possibilità di andarci c'era e speravo di poterci andare, ho perso una grande possibilità io. Sono mancato? Io manco quando si perde, prima nessuno lo diceva. Ho visto la partita e ci sono state occasioni, io sotto porta sono bravino ma non è detto che vincevamo se c'era Mario, ma c'erano buone possibilità di fare un gol. Mancini? Non l'ho sentito ma sono felicissimo che rimanga, io gli voglio bene. La gente è delusa e triste ma non puoi dimenticare che ha fatto vincere l'Europeo a una squadra forte ma comunque inattesa a certi livelli".