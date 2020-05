Jaap Stam riparte dagli Stati Uniti e firma per il Cincinnati

Jaap Stam è il nuovo allenatore del FC Cincinnati. Lo rende noto il club statunitense con un comunicato ufficiale. Che per la cronaca riporta anche la pronuncia corretta del suo nome e cognome (per chi non mastica l' olandese, YAHPP STAHM). 47 anni, l'ex difensore di Milan e Lazio è reduce dall'esperienza al Feyenoord, terminata lo scorso 28 ottobre. Per lui contratto fino a dicembre 2021 con opzione di rinnovo per la stagione 2022.