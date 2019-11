José Mauri: "Ho fallito io oppure il progetto del Milan?"

José Mauri, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com. Nel corso dell'intervista il centrocampista italo argentino ha parlato anche della sua esperienza al Milan, ecco le sue dichiarazioni: "Mi volevano tutti, parlai con la Juve, con la Roma, con la Fiorentina. Per come si presentò, però, il Milan sembrava di gran lunga la scelta migliore che potessi fare. Rifarei la stessa scelta, i rossoneri mi offrivano un ruolo da protagonista e parlavano con convinzione di un progetto-giovani per tornare gloriosi. Ma alla fine... Ad essere sincero, se guardo indietro non vedo la mia carriera come un flop inspiegabile. Parlare della mia esperienza al Milan come di un fallimento non sarebbe corretto. Non sarebbe giusto per me, nemmeno per Bertolacci, Conti e decine di altri giovani passati da San Siro negli ultimi anni. È fallito Mauri oppure il progetto del Milan?”.