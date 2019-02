Junior Barranquilla, preso l'ex Milan e Fiorentina Mati Fernandez

Nuova avventura per Mati Fernandez, centrocampista cileno ex fra le altre della Fiorentina e del Milan. Il classe '86 è un nuovo giocatore del Club Junior FC di Barraquilla, in Colombia. "Sono felice di aver firmato per i campioni di Colombia, voglio ripagare tutto l'affetto ricevuto in queste ore", le prime parole del giocatore al sito ufficiale del club.