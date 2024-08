Junior Messias decide la sfida di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana: Grifone ai sedicesimi

Una vittoria di misura. Un gol di Messias basta al Genoa per avere la meglio su un'ottima Reggiana e passare al turno successivo di Coppa Italia dove attende la vincente di Sampdoria e Como match in programma domenica sera.

Poche occasioni, tanto caldo

Gli ospiti partono forte con Gondo che cerca la conclusione verso Leali ma il numero 1 rossoblù respinge con i piedi. La risposta del Grifone è immediata con Messias che sfrutta un recupero di Sabelli per calciare in porta dalla distanza, Motta si allunga in tuffo. Al quarto d’ora, Martin calcia dalla lunghissima distanza ma c’è ancora una grande respinta di Motta che vola a togliere il pallone dalla porta. Sugli sviluppi del corner ancora il giovane portiere granata è reattivo su Vitinha e sessanta secondi più tardi lo stesso portoghese confeziona un pallone preciso per la testa di Bani che non inquadra la porta da posizione ravvicinata. Il caldo condiziona l’operato dei 22 in campo ma verso il 40’ è Thorsby che calcia in porta dalla distanza favorendo però la parata di Motta.

La decide Messias

La prima occasione della ripresa è del Genoa con Vitinha che fa partire una conclusione seguita con lo sguardo da Motta e respinta con reattività. Il duello fra il portiere della Reggiana e i giocatori rossoblù si rinnova ancora quando Messias compie una bella sterzata ma calcia centralmente favorendo la presa sicura del numero 1 granata. Sul capovolgimento è Vergara a rendersi pericoloso ma la sua conclusione viene respinta di pugno da Leali. Il vantaggio dei padroni di casa è nell’aria e arriva con il neo entrato Malinovskyi che manda al bar Ignacchitti e serve Messias, abile a superare Motta con un delicato pallonetto. Nel finale gli emiliani di Viali vanno vicini al pareggio con un colpo di testa da posizione ravvicinata di Vido ma Leali salva tutto.