Kaladze: "Non sono abituato a vedere il Milan così. So che la società ha grandi progetti"

In merito al Milan attuale, Kakhaber Kaladze ha dichiarato in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti: "Anch'io, come tutti i tifosi, non sono abituato a vedere un Milan così, però so che la società ha grandi progetti. Il Milan non può essere questo, deve essere sempre in alto. Speriamo possano fare una squadra forte per tornare in Champions e lottare per lo scudetto".