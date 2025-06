Kalulu: "Paura di non essere riscattato? Non direi. Contentissimo della conferma"

La Juventus sta per esordire nel Mondiale per Club: i bianconeri apriranno le danze del loro torneo contro l'Al Ain. Poco prima di partire per gli Stati Uniti, la Vecchia Signora ha ufficializzato il riscatto dal Milan del difensore francese Pierre Kalulu che è stato una delle note positive della stagione della Juve quest'anno. Oggi l'ex giocatore rossonero è stato intervistato da Tuttosport e ha detto la sua sulla competizione internazionale ma è tornato anche sul pagamento del riscatto della Juventus che gli ha permesso di passare a titolo definitivo nel club bianconero.

Le parole di Pierre Kalulu sul suo trasferimento a titolo definitivo alla Juventus: "Quanto sono contento della conferma? Tantissimo: a livello umano è piacevole sentire la fiducia dei compagni, dell’ambiente, e soprattutto di una società importante come la Juventus. Ora devo solo tornare a dare il massimo, come prima. Paura del non riscatto? Non direi: ho fiducia nel mio modo di lavorare. Io provo sempre a performare il più possibile in campo. Non penso alle decisioni che non mi competono. L’importante è potersi guardare allo specchio ed essere in pace con se stessi, consci di aver dato tutto".