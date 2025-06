Joao Felix verso il ritorno al Benfica? Lage avvisa: deve ridursi lo stipendio

Il destino di Joao Felix è segnato: dopo sei mesi in penombra, la permanenza al Milan non rientra nei piani del club rossonero, che lo lascerà tornare alla base, poi starà a lui ed al Chelsea capire la prossima tappa della propria carriera.

Da tempo si rumoreggia in particolare sul suo possibile ritorno al posto dove è stato meglio che in ogni altra parte del mondo, ovvero il Benfica. Se il giocatore ha già fatto capire di essere pronto a tornare però, dopo le parole del Presidente Rui Costa che hanno invitato alla calma (per capire la fattibilità dell'affare, prima di darlo per fatto) arrivano quelle, sulla stessa lunghezza d'onda, del tecnico Bruno Lage.

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida per il Mondiale per Club contro il Boca Juniors infatti, Lage ha detto: "João ha già parlato di questa situazione. Vogliono tutti tornare al Benfica. Ora dobbiamo creare i presupposti perché vengano davvero e dimostrino di voler tornare al Benfica. Non possiamo dimenticarlo: serve creare i presupposti giusti e l'aspetto finanziario è molto importante da questo punto di vista. Quattro anni fa se n'è andato per 120 milioni e ora deve esserci un costo, che si tratti di un prestito o di un acquisto, o di una percentuale sul prezzo di trasferimento. Poi, dall'altra parte, c'è lo stipendio del giocatore. Ecco perché ho detto che deve esserci il desiderio, che c'è ed è molto, che va collimato con l'aspetto finanziario, che deve essere giusto per entrambe le parti".