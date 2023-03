Kessie resterà al Barcellona. Gli agenti: "Impossibile parta in estate"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Franck Kessié non si muoverà da Barcellona in estate. A confermarlo, attraverso un comunicato diffuso via social, è stata direttamente l'Ambition Group Sport Management, l'agenzia che cura gli interessi dell'ex centrocampista del Milan: "Nonostante il suo agente e la dirigenza del Barcellona abbiano smentito un possibile trasferimento di Kessie, riaffermando tra l'altro la sua importanza nella squadra, nonostante lo stesso Kessié abbia recentemente rilasciato un'intervista in cui afferma la sua voglia di giocare a lungo nel Barcellona, ​​certe ridicole fake news cominciano a dare fastidio", si legge in un lungo post su Instagram. "Quindi vogliamo essere molto chiari su questo: pensare che Kessié possa lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato è come sperare che un serpente possa improvvisamente avere le gambe. È il mondo alla rovescia! Kessié gioca, gioca meravigliosamente bene, segna gol, entra nella storia del Barça firmando il gol n. 3000 e qualcuno trova il coraggio di divulgare informazioni deliranti".