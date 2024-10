Krunic sfida l'Inter a San Siro: "Nel cuore sono rimasto milanista"

Rade Krunic questa sera tornerà a San Siro e lo farà da avversario dell'Inter. Dopo la parentesi negativa con la maglia del Fenerbahce, squadra a cui il Milan lo aveva ceduto nel mese di gennaio, oggi il centrocampista bosniaco milita nella Stella Rossa che stasera giocherà a San Siro contro l'Inter in occasione della seconda giornata del girone unico di Champions League. La squadra serba tornerà a Milano più avanti per sfidare anche il Milan, in una gara ancora più emozionante per Rade.

Ieri Rade Krunic è intervenuto dalla pancia di San Siro in conferenza stampa e ha parlato così: "Nel cuore sono rimasto milanista, è una grande emozione tornare dopo tanti anni passati qui. È stato bello vedere il Milan vincere il derby, ma non ho sentito i miei ex compagni perché ci giocherò contro presto. Sarà speciale".