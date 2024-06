L'ex Milan Brahim Diaz accoglie così Mbappé al Real Madrid

La notizia di Kylian Mbappé al Real Madrid ha agitato tutto il mondo del pallone. Non che non fosse nell'aria, ma la data dell'ufficialità di KB ai Galacticos è stata tenuta nascosta appositamente, con un silenzio rimbombante che è terminato dopo la conquista della quindicesima Champions League degli uomini di Carlo Ancelotti.

Il messaggio di Brahim Diaz. Da Iker Casillas a Brahim Diaz, talentoso trequartista che si è fatto conoscere in Serie A e che l'estate scorsa è rientrato dal prestito al Milan, stavolta per rimanere al Real. "Benvenuto nel miglior club del mondo Kylian Mbappé", il pensiero espresso sui propri canali social dall'ex rossonero per l'arrivo ormai ufficiale del fuoriclasse francese al Real Madrid.