L'ex Milan Giacinti rinnova con la Roma Femminile fino al 2027

È con una nota ufficiale che la Roma Femminile annuncia "che Valentina Giacinti ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027. Valentina è stata tra le protagoniste della squadra che, in questi due anni, ha trionfato con la vittoria di due Scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia. L’attaccante giallorossa ha raccolto 83 presenze e segnato 38 gol considerando tutte le competizioni, rivelandosi la miglior marcatrice stagionale con 18 reti, al pari di Evelyne Viens".

“Sono molto contenta di aver rinnovato il mio contratto, qui a Roma mi sento a casa e circondata da persone e tifosi fantastici. Ringrazio la famiglia Friedkin per l’impegno nel calcio femminile e la società per tutto quello che ha fatto e sta facendo per me, non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione insieme”, le sue prime parole dopo il rinnovo.

“In queste due stagioni Valentina ha indubbiamente contribuito alla crescita della squadra in ogni competizione. Oltre al suo apporto offensivo, di Valentina apprezziamo molto la grande generosità in campo, che pensiamo possa essere di ispirazione per tante bambine che guardano le nostre partite”, il commento di Betty Bavagnoli, Head of Women's Football del club, ai canali ufficiali dello stesso.