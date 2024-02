L'ex rossonero Albertosi dopo l'operazione al cuore: "Ho reagito bene. Avevo avuto due infarti"

Ricky Albertosi, ex portiere del Milan e vincitore di un Europeo nel 1968 con l'Italia, si è sottoposto a metà dicembre a un'operazione al cuore a causa di uno scompenso cardiaco associato ad un'insufficienza della valvola mitrale. L'ex portiere, intervenuto a gazzetta.it, ha parlato dell'intervento, spiegando che è andato benissimo:

"In passato avevo avuto due infarti, da lì ho iniziato ad avvertire sempre più una sensazione d’affanno anche solo a camminare, facevo molta fatica. Mio nipote mi ha suggerito di rivolgermi al prof. Castriota perché un nome riconosciuto anche all’estero per interventi eccezionali. In seguito alla prima visita mi hanno messo un defibrillatore, ma dopo qualche tempo in cui sono stato monitorato mi hanno detto che era importante eseguire l’operazione".

Albertosi ha poi proseguito raccontando l'intervento al Maria Cecilia Hospital a Cotignola (Ravenna), attraverso la metodica MitraClip: "Il primo pensiero è stato 'non passerò le feste in famiglia' e invece mi sono dovuto ricredere. È stata una cosa meravigliosa: il 16 dicembre sono stato ricoverato e 2 giorni dopo ero già a casa e mi sono goduto il Natale in famiglia! Ho reagito bene, mi sentivo benissimo".