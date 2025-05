Juve, non solo Tonali: se il Newcastle dice di no, c'è già il piano B

La Juventus, in attesa di sapere come finirà la propria stagione, è già al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista del prossimo campionato, non c’è solo Sandro Tonali tra gli obiettivi. Il nome nuovo sul taccuino di Cristiano Giuntoli, scrive Tuttosport, è quello di Florentino Luis, mediano del Benfica che risponde a molte delle caratteristiche ricercate dal direttore tecnico bianconero.

Se il Newcastle dice no… Classe 1999, già nel giro della nazionale maggiore portoghese e con alle spalle un buon bagaglio di esperienza internazionale, Florentino rappresenta un’alternativa concreta nel caso in cui il Newcastle decidesse di blindare Tonali e la Juve non volesse tentare un affondo molto costoso, per il quale servirebbe la qualificazione in Champions e un investimento molto pesante. Il profilo del portoghese piace per diversi motivi: ha 25 anni, un contratto sostenibile (intorno ai 2-2,5 milioni annui) e una valutazione di circa 30 milioni di euro, cifra che il Benfica sarebbe disposto a trattare. Giuntoli lo segue da tempo e lo ha fatto osservare più volte negli ultimi mesi, valutando anche la possibilità di un’operazione in prestito oneroso, stile Conceiçao. Un’opzione che renderebbe l'affare più abbordabile, soprattutto in uno scenario economico condizionato dalla mancata qualificazione alla Champions.