Riflessioni per Calabria: torna sotto il Galatasaray ma il Bologna prepara un'offerta

vedi letture

L'ex capitano del Milan Davide Calabria, salutando Milanello nella sessione invernale di calciomercato, ha firmato con il Bologna un contratto di sei mesi che scadrà, dunque, al termine di questa stagione. Il terzino destro ha avuto il suo spazio con Italiano anche se una non perfetta condizione fisica ne ha condizionato in alcuni momenti rendimento e presenza in campo. La sua annata, come quella della sua squadra, si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia, in finale proprio contro il Milan.

Proprio per questo motivo, il Bologna sta studiando una proposta da girare a Calabria per continuare insieme, forti anche della qualificazione all'Europa League per la prossima stagione. Allo stesso tempo però torna a pressare il Galatasaray che già aveva cercato il calciatore in passato. Calabria, dal canto suo, non ha ancora deciso e sono in corso riflessioni da tutte le parti chiamate in causa. L'indiscrezione è stata riportata nella giornata di oggi dal collega Matteo Moretto.