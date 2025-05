Proseguono i contatti tra Allegri e il Napoli: così De Laurentiis prepara il dopo Conte

Negli scorsi giorni la redazione di Tuttomercatoweb.com ha riferito di come il Napoli abbia intensificato i contatti con Massimiliano Allegri. E da allora non si sono certo interrotti, anzi. Aurelio De Laurentiis, che è uomo di calcio e di mondo, sa bene che nella vita serve esser sempre pronti per ogni evenienza. Per questo conoscendo il carattere e pure l'imprevedibilità del suo (attuale) condottiero salentino, Antonio Conte, ha già preparato il terreno in caso di addio. E il suo nome resta chiaro, cristallino. Allegri.

Le parti sono in contatto, diretto, con ADL che insieme all'ad Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna sta preparando il suo 'piano B'. 'Piano B' non significa 'ruota di scorta' ma essere come detto poc'anzi pronti in caso di frattura e di addio a Conte. De Laurentiis era conscio che serviva assolutamente un allenatore come Conte per rilanciare un ciclo che si era totalmente arenato dopo le scelte sbagliate nel ciclo Rudi Garcia.

Però adesso ha bisogno di solidità, stabilità. Conte può garantirgliela? La corte della Juventus per il tecnico salentino non si è interrotta, e pure quella del Milan. Così tra i pensieri contiani e il futuro a breve termine che significa un sogno Scudetto sempre più vicino, De Laurentiis e tutta la sua dirigenza programmano anche il futuro. E il nome per il nuovo ciclo è quello di Allegri, con cui i contatti diretti proseguono in queste ore.