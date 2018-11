LA Galaxy, Ibra sul futuro: "Giocherò qui l'anno prossimo, stiamo parlando del nuovo contratto"

Parlando del suo futuro, Zlatan Ibrahimovic, più volte accostato al Milan, ha dichiarato nelle ultime ore: "Tornerò sicuramente ai Galaxy - riporta il sito di SkySport -. Però voglio precisare che non sono qui in vacanza: il mio desiderio è vincere trofei. Io sono il migliore, vorrei che anche la mia squadra fosse all’altezza di lottare per il campionato. Sono qui da sette mesi, molte cose sono ancora nuove. Il club conosce i miei desideri. Il rapporto è molto positivo: mi sono stati vicino, hanno aiutato la mia famiglia e sto bene con tutti. Non sono preoccupato. Il nuovo contratto? È un work in porogress, arriverà il prima possibile. Dipende da quanto riusciranno a ottenere con un grosso prestito dalla banca… (sorride, ndr)”.