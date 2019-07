Lantignotti: "Speriamo che Correa sia all'altezza della cifra spesa. Su Suso..."

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex rossonero Christian Lantignotti ha dichiarato su Suso e Correa: "Suso ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante, anche se è più orientato a giocare in un 4-3-3. E' un giocatore di spessore e se ha mercato e vogliono cederlo è perché avranno delle alternative valide. Correa? E' giovane, ne parlano bene, la cifra è importante, ma ormai in questi ultimi anni nel mercato impazzano prezzi un po' folli. Il vero valore va dimostrato in campo e speriamo sia all'altezza della cifra spesa".