Lazio, per l'attacco spunta anche il nome dell'ex rossonero Mattia Destro

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Lazio. Come riporta Radiosei, ai biancocelesti sarebbe infatti stato offerto Mattia Destro. L'ex Roma è in uscita da Bologna, col quale ha un contratto in scadenza nel 2020, mentre il club di Lotito cerca un centravanti dopo la fumata nera dell'affare Wesley. Difficile, però, che la Lazio possa prendere in considerazione la candidatura del classe 1991.