Lazio, per la panchina si valutano due ex tecnici rossoneri

Nonostante il campionato non sia ancora conclusosi, alcune società pensano già alla programmazione della prossima stagione. Tra queste, in particolare, ci potrebbe essere la Lazio che non è sicura del rinnovo di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' Lotito, tra i nomi che potrebbero sostituire il piacentino, starebbe valutando anche due ex tecnici rossoneri. Il primo è l'ex biancoceleste Mihajlovic, al Milan nella stagione 2015/16, mentre il secondo è la leggenda rossonera Gattuso attualmente allenatore del Napoli.