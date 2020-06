Lecce, Saponara: "E' sempre emozionante giocare contro il Milan"

Intervistato dal sito ufficiale del Lecce, Riccardo Saponara ha parlato così della sfida di lunedì contro la sua ex squadra, il Milan: "E' sempre emozionante giocare contro il Milan, una squadra dal blasone incredibile, è un grande stimolo affrontarlo. Il Lecce è una squadra che sa dare filo da torcere a tutte, non solo alle dirette contendenti per la salvezza. Noi dobbiamo pensare a fare punti affinché il destino sia nelle nostre mani. Voglio dare il mio contributo in campo per raggiungere con i compagni l'obiettivo finale, ripagando la fiducia che da subito è stata riposta in me".