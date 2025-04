Lione, addio Europa League. Fonseca: "Sul 4-2 abbiamo pensato che il risultato fosse nostro"

L'Olympique Lione era a tanto così dal sogno di approdare in semifinale di Europa League, avanti 4-2 sul Manchester United a Old Trafford ieri al minuto 109 dei tempi supplementari, ma l'impresa in rimonta dei Red Devils tra il rigore di Bruno Fernandes e la rete strepitosa di Mainoo subentrato hanno rovinato tutto. Ne sa qualcosa Paulo Fonseca, allenatore dell'OL, intervenuto ai microfoni di Canal+ nel post-partita: "È difficile da spiegare… È un mix di emozioni. I giocatori hanno fatto grandi cose. Dopo i primi due gol del Manchester United, avere la capacità di reagire e passare in vantaggio per 4-2… Ma abbiamo pensato che il risultato fosse acquisito e avremmo dovuto restare concentrati", ha evidenziato l'ex tecnico del Milan.

E ha aggiunto sull'analisi del match: "Hanno segnato su rigore e ci è mancata l’energia mentale e l’equilibrio emotivo. Sono triste perché penso che meritassimo di più. Abbiamo fatto cose magnifiche e dimostrato la nostra qualità. Ma dobbiamo imparare da questo momento. Dobbiamo continuare a restare concentrati fino all’ultimo minuto".

Come digerirete tutto questo?

"Dobbiamo capire quello che abbiamo fatto qui. Abbiamo vissuto momenti magnifici, non è facile venire qui e giocare contro il Manchester United. Fare quello che abbiamo fatto dopo aver subito due gol… Ho detto ai miei giocatori che dobbiamo imparare da questa partita. Ma abbiamo dimostrato di essere pronti per concludere la stagione in linea con le nostre ambizioni e la nostra qualità".