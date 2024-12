Luis Enrique su Donnarumma: "E' stato fortunato, ha una ferita ma senza conseguenze significative"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa di Francia contro il Lens, il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato di Gigio Donnarumma: "Sta bene, non ha alcun dolore. È una ferita... difficile da vedere. Senza conseguenze significative. E' stato molto fortunato che l'impatto non gli colpì gli occhi. Abbiamo visto tutti le foto, non c'è bisogno di commentare..".

