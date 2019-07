Maini: "Per il Milan è un anno di transizione. Giampaolo? Bravo a lavorare con i giovani"

Giampiero Maini, ex centrocampista rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato così del nuovo Milan di Giampaolo: "Il Milan non è ancora pronto per tornare a grandi livelli. Le aspettative erano alte ma stiamo vedendo un mercato di basso profilo. Il Milan deve vendere per poter comprare. Per una crescita internazionale c'è bisogno di fare le coppe e questo per il Milan è un anno di transizione. Sarà importante fare un campionato a ridosso delle prime per un posto nelle coppe. Giampaolo? Ha dimostrato di essere molto bravo nel lavorare con i giovani, che vanno fatti crescere. Il Milan sta cercando di colmare il gap, pur essendo molto difficile".