Manchester United, Dalot reclama spazio e potrebbe finire sul mercato

Come riportato dal The Sun, il Manchester United allenato da Ole Gunnar Solskjaer ha un problema di abbondanza. Sono diversi i giocatori che reclamano più spazio e che potrebbero finire sul mercato a gennaio: Donny van de Beek, Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly, Anthony Martial, Diogo Dalot e Alex Telles. Fra di essi dunque troviamo Dalot, che nella scorsa stagione ha militato nel Milan. La stessa società rossonera aveva provato a trattenerlo in estate, senza però riuscirci. Nelle prime 6 uscite stagionali dello United (5 in Premier League e 1 in Champions League), Dalot ha giocato appena 54 minuti, di cui solo un minuto in campionato.