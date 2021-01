Mandzukic-Milan, Landucci: "Gran colpo dei rossoneri"

Quattro Scudetti, due Supercoppa italiana e tre Coppa Italia, con 44 gol segnati in 162 partite disputate. Basta osservare palmarès e statistiche di Mario Mandzukic per comprendere il suo ruolo da protagonista nella Juventus di mister Massimiliano Allegri. È proprio alla corte del tecnico toscano e del suo vice Marco Landucci, infatti, che l'attaccante croato è riuscito a trovare forse i livelli più alti di rendimento di tutta la sua brillante carriera in giro per l'Europa. Chi, dunque, meglio dell'ex secondo allenatore bianconero per commentare il suo prossimo ritorno in Serie A tra le fila del Milan? Con uno sguardo, inevitabile, anche al tanto atteso rientro in panchina del tandem Allegri-Landucci.

"Mario al Milan è un grandissimo acquisto", esordisce Marco Landucci ai microfoni esclusivi di TuttoMercatoWeb.com proprio nel grande giorno delle visite mediche di Mandzukic coi rossoneri.

Che ricordi ha dei quattro anni passati con lui a Torino?

"I ricordi ovviamente si sprecano, Mario è un grande calciatore e un grande professionista. Con noi alla Juventus ha fatto tante stagioni straordinarie, contribuendo a raggiungere tutti i successi che abbiamo ottenuto con la nostra Juventus sia in Italia che in Europa".

Che effetto le fa vederlo al Milan?

"Sono contento per lui, Mandzukic è veramente un colpo di mercato importante per i rossoneri di Pioli. Non ho alcun dubbio su questo".

A Milano resta però qualche perplessità sui suoi tanti mesi di inattività, uniti alle sue 34 candeline.

"Per me Mario è un ottimo calciatore, sono convinto che ancora oggi possa essere importante per il Milan e per la Serie A”.